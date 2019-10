La cúpula de los Mossos d’Esquadra se ha conjurado para no admitir ninguna injerencia del Govern en la gestión de la seguridad en Cataluña. La inestabilidad en el Departamento de Interior —acentuada con la dimisión de Andreu Martínez, cuarto director de policía en apenas dos años— no ha hecho más que reforzar la convicción de los mandos de que deben ajustarse solo a criterios operativos y no permitir directrices políticas.