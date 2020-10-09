Los Mossos admiten estar «desbordados» ante el crecimiento en toda Barcelona de asentamientos de inmigrantes ilegales magrebíes

Los Mossos aseguran que están desbordados ante el crecimiento de asentamientos de inmigrantes ilegales «muy conflictivos» en toda Barcelona. En la Ciudad Condal hay aproximadamente unos 100 asentamientos con «decenas y decenas» de inmigrantes ilegales, según fuentes de la policía autonómica. Algunos de los más destacables son el asentamiento en el barrio de la Sagrera en Sant Andreu, predominantemente con extranjeros de origen argelino.
La noticia original habla de ocupaciones y asentamientos, y como están controlados por el Ayuntamiento.
Ahora son asentamientos que desbordan a los mossos, pero no hay ninguna declaración (porque se lo han inventado)
Si son asentamientos, están localizados.
Si son "inmigrantes ilegales magrebíes", también están localizados, por partida doble. Hasta saben su "origen", por tanto, saben dónde mandarlos.
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No tienen ganas de trabajar? ¿O es que esta gente les bufa y no es tan fácil como poner multas al que se pasa 10km/h o pegarle porrazos a niños sentados?
Vomitivo hasta el punto de que, sinceramente, espero que sea sólo por trabajo, las opiniones de los más deleznables de Meneame, btw.
El problema no son los agentes, que bastante hacen; el problema es esa élite progre que vive en pisos de 90 m² en Gràcia y cree que la inseguridad es un “relato”. Luego ven los asentamientos… » ver todo el comentario
Y cuando Bop Pop sea alcalde, os van a comer
Sin son ilegales, creo que podrían ser expulsados
