Los Mossos admiten estar «desbordados» ante el crecimiento en toda Barcelona de asentamientos de inmigrantes ilegales magrebíes

Los Mossos aseguran que están desbordados ante el crecimiento de asentamientos de inmigrantes ilegales «muy conflictivos» en toda Barcelona. En la Ciudad Condal hay aproximadamente unos 100 asentamientos con «decenas y decenas» de inmigrantes ilegales, según fuentes de la policía autonómica. Algunos de los más destacables son el asentamiento en el barrio de la Sagrera en Sant Andreu, predominantemente con extranjeros de origen argelino.

#6 chocoleches
No demos bola al panfleto que financia VOX, en serio alguien se cree que hay CIEN asentamientos en Barcelona?
La noticia original habla de ocupaciones y asentamientos, y como están controlados por el Ayuntamiento.
Ahora son asentamientos que desbordan a los mossos, pero no hay ninguna declaración (porque se lo han inventado)

www.20minutos.es/noticia/5692256/0/barcelona-detecta-un-centenar-ocupa

www.elespanol.com/invertia/medios/20201009/santiago-abascal-diario-rel
1 K 23
#9 Pixmac
#6 Tú mismo lo has dicho. No hay que buscar autenticidad en la gaceta de la fachosfera. Toman la noticia de los asentamientos y todo lo demás se lo inventan. Es su manera de actuar.
3 K 52
Andreham #5 Andreham
Pues no entiendo.

Si son asentamientos, están localizados.

Si son "inmigrantes ilegales magrebíes", también están localizados, por partida doble. Hasta saben su "origen", por tanto, saben dónde mandarlos.

Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No tienen ganas de trabajar? ¿O es que esta gente les bufa y no es tan fácil como poner multas al que se pasa 10km/h o pegarle porrazos a niños sentados?

Vomitivo hasta el punto de que, sinceramente, espero que sea sólo por trabajo, las opiniones de los más deleznables de Meneame, btw.
1 K 15
Kmisetas #2 Kmisetas
Barcelona llena de asentamientos ilegales y los Mossos diciendo que están desbordados… quién lo iba a imaginar después de años de buenismo cuqui, alfombra roja y ONGs abrazando a todo el que entra por la costa sin control. Y ahora, cuando aquello parece un Airbnb del caos, todos ponen cara de sorpresa.

El problema no son los agentes, que bastante hacen; el problema es esa élite progre que vive en pisos de 90 m² en Gràcia y cree que la inseguridad es un “relato”. Luego ven los asentamientos…   » ver todo el comentario
1 K 14
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
La nueva marcha verde...
0 K 13
alcama #4 alcama *
Disfrutenlo jajajajaja

Y cuando Bop Pop sea alcalde, os van a comer
1 K 12
#7 omega7767
hay acuerdo de extradición con Marruecos.
Sin son ilegales, creo que podrían ser expulsados
0 K 11
#8 miraqueereslinda
#7 lo que no hay es voluntad política, interesada en traer más irregulares en lugar de expulsarlos. Que es la base de todo el problema.
0 K 10
#1 miraqueereslinda *
Y no sólo sucede en Barcelona. Esta otra noticia indica que están igual en Girona: elcaso.elnacional.cat/es/noticias/mossos-desbordados-girona-reclaman-r

Y es que la delincuencia provocada para inmigrantes no para de aumentar: elcaso.elnacional.cat/es/noticias/robos-violentos-agresiones-sexuales-
0 K 10

