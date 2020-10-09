Los Mossos admiten estar «desbordados» ante el crecimiento en toda Barcelona de asentamientos de inmigrantes ilegales magrebíes

Los Mossos aseguran que están desbordados ante el crecimiento de asentamientos de inmigrantes ilegales «muy conflictivos» en toda Barcelona. En la Ciudad Condal hay aproximadamente unos 100 asentamientos con «decenas y decenas» de inmigrantes ilegales, según fuentes de la policía autonómica. Algunos de los más destacables son el asentamiento en el barrio de la Sagrera en Sant Andreu, predominantemente con extranjeros de origen argelino.