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Los Mossos en 2025 hicieron 51.063 detenciones en Cataluña: un 65,8%, personas de nacionalidad extranjera (CAT)

Los Mossos en 2025 hicieron 51.063 detenciones en Cataluña: un 65,8%, personas de nacionalidad extranjera (CAT)

En 2025, el año pasado, los Mossos d'Esquadra practicaron 51.063 detenciones . Más que las que se registraron en el 2024

| etiquetas: catalunya , mossos desquadra
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10 comentarios
8 2 4 K 59 actualidad
rojo_separatista #4 rojo_separatista
Siempre he pensado que a quienes más perjudica la permisividad con el ínfimo porcentaje de extranjeros que se dedican a delinquir es a la inmensa mayoría de extranjeros honrados que viven aquí, es por eso que pienso que se debería ser mucho más implacable con este pequeño porcentaje delincuencial y agilizar los procesos de expulsión del país.
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#2 tyrrelco
Otra racistada más por aquí..anda a la mierda.
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YeahYa #3 YeahYa
#2 Yo estoy a favor de la inmigración, pero esto lo ha sacado un periódico que no suele destacar por el racismo, y son datos oficiales.

Se puede pensar en la causa, y la gente de izquierdas no llegaremos a las mismas conclusiones que los derechuzos, pero los datos no son racistas, son datos.
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SVSRTZ #5 SVSRTZ
#3 El tema es que es irrelevante la procedencia, si te importa es que ya has caído en la trampa racista.
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YeahYa #7 YeahYa
#5 En un mundo utópico no importaría. Pero si sube la delincuencia a la vez que aumenta la inmigración, socialmente ocurren cosas, y se deben analizar. Ocultar el dato no sirve de nada.
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SVSRTZ #9 SVSRTZ
#7 Usar un termino para generalizar algo negativo a personas diferentes si que es un problema, un problema que genera odio.
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Sacronte #6 Sacronte
#3 Los datos no son racistas pero la policia si. A mi me han parado muchas veces, sobre todo cuando tenía entre 15-20 años por tener el pelo largo para registrarme.

Iba con amigos y me paraban y me ponian al perro a olerme solo a mi. Incluso una vez saliendo del instituto, cuando la mitad de los compañeros fumaban porros y yo no, me registraron el coche de arriba a abajo.

Y con eso quiero decir que tienen perfiles a los que pararan/detendran por sistema, a los trajeados y de coches caros les tocan menos.
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Doisneau #1 Doisneau
Los datos son fachas.

Censurese
2 K -16
#8 HangTheRich
#1 detenidos y condenados. Cuando aprendas la diferencia podrás sentarte en la mesa de los mayores
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Doisneau #10 Doisneau *
#8 Me parece a mi que en la mesa esa no estais tan bien como os creeis eh

Rapido, los negativos!
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menéame