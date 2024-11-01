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Los Mossos en 2025 hicieron 51.063 detenciones en Cataluña: un 65,8%, personas de nacionalidad extranjera (CAT)
En 2025, el año pasado, los Mossos d'Esquadra practicaron 51.063 detenciones . Más que las que se registraron en el 2024
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catalunya
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mossos desquadra
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#4
rojo_separatista
Siempre he pensado que a quienes más perjudica la permisividad con el ínfimo porcentaje de extranjeros que se dedican a delinquir es a la inmensa mayoría de extranjeros honrados que viven aquí, es por eso que pienso que se debería ser mucho más implacable con este pequeño porcentaje delincuencial y agilizar los procesos de expulsión del país.
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#2
tyrrelco
Otra racistada más por aquí..anda a la mierda.
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#3
YeahYa
#2
Yo estoy a favor de la inmigración, pero esto lo ha sacado un periódico que no suele destacar por el racismo, y son datos oficiales.
Se puede pensar en la causa, y la gente de izquierdas no llegaremos a las mismas conclusiones que los derechuzos, pero los datos no son racistas, son datos.
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#5
SVSRTZ
#3
El tema es que es irrelevante la procedencia, si te importa es que ya has caído en la trampa racista.
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#7
YeahYa
#5
En un mundo utópico no importaría. Pero si sube la delincuencia a la vez que aumenta la inmigración, socialmente ocurren cosas, y se deben analizar. Ocultar el dato no sirve de nada.
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K
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#9
SVSRTZ
#7
Usar un termino para generalizar algo negativo a personas diferentes si que es un problema, un problema que genera odio.
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#6
Sacronte
#3
Los datos no son racistas pero la policia si. A mi me han parado muchas veces, sobre todo cuando tenía entre 15-20 años por tener el pelo largo para registrarme.
Iba con amigos y me paraban y me ponian al perro a olerme solo a mi. Incluso una vez saliendo del instituto, cuando la mitad de los compañeros fumaban porros y yo no, me registraron el coche de arriba a abajo.
Y con eso quiero decir que tienen perfiles a los que pararan/detendran por sistema, a los trajeados y de coches caros les tocan menos.
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#1
Doisneau
Los datos son fachas.
Censurese
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#8
HangTheRich
#1
detenidos y condenados. Cuando aprendas la diferencia podrás sentarte en la mesa de los mayores
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K
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#10
Doisneau
*
#8
Me parece a mi que en la mesa esa no estais tan bien como os creeis eh
Rapido, los negativos!
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Se puede pensar en la causa, y la gente de izquierdas no llegaremos a las mismas conclusiones que los derechuzos, pero los datos no son racistas, son datos.
Iba con amigos y me paraban y me ponian al perro a olerme solo a mi. Incluso una vez saliendo del instituto, cuando la mitad de los compañeros fumaban porros y yo no, me registraron el coche de arriba a abajo.
Y con eso quiero decir que tienen perfiles a los que pararan/detendran por sistema, a los trajeados y de coches caros les tocan menos.
Censurese
Rapido, los negativos!