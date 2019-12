No prefieren a los hombres frente a las mujeres, ni a los rubios o pelirrojos ante los morenos, ni las pieles claras a las ocuras, pero sí se inclinan por quienes beben cerveza antes que por los que no lo hacen. Existen muchos mitos sobre qué incita a los mosquitos a decantarse por unas víctimas y no por otras, y parece que esta bebida es una de sus debilidades.