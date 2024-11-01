edición general
Moscú y Teherán: una alianza nuclear con grietas

Mientras Irán se encuentra bajo presión del OIEA, Moscú amplía su cooperación nuclear con Teherán. Tras la asociación oficial, se esconde principalmente estrategia geopolítica.

Casiopeo
El principal aliado de Rusia es Trump, que es quien le puede asegurar que Ucrania trague con las perdidas territoriales, y Trump es enemigo de Iran, ergo.... a Irán le dio la espalda Rusia en la guerra de junio.

Eso les pasa por fiarse de Putin.
sotillo
Vamos a ver, Rusia y EEUU son la misma mierda, el resto es ambientador
