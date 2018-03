Moscú: "Nadie puede imponer un ultimátum de 24 horas a una potencia nuclear"

María Zajárova, representante de la Cancillería rusa, ha aseverado que en Londres no cuentan con datos concretos que vinculen a Rusia con el envenenamiento del doble agente Serguéi Skripal. "Nadie sabe nada sobre el veneno [...] ni Theresa May", afirmó Zajárova citada por RIA Novosti. "[May] no tiene hechos concretos en sus manos", señaló, agregando que no fue puesto en marcha ningún mecanismo internacional legítimo de investigación en el caso.