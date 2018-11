Morrissey detuvo concierto en San Diego por un fan fuera de control

El artista británico salió del escenario tras ser interrumpido por un fan que intentó tocarlo de manera agresiva. Según informan medios estadounidenses, el cantante británico no llegó a terminar su recital en el Symphony Hall, pues fue retirado por su equipo de seguridad del escenario para evitar agresiones. Los fans esperaron a ver si el autor de "Everyday Is Like Sunday" regresaría para terminar con los bises, pero pronto se dieron cuenta de que el concierto había terminado.