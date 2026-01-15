edición general
Morita, Jobs y Menéame: la innovación como cultura (y cuando deja de serlo)

Cuando el fundador empieza a molestar Este es un síntoma clásico en organizaciones nacidas de una visión fuerte. El fundador: recuerda el porqué señala incoherencias insiste en el sentido original

mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Afilando el sable al amo xD
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
#1 Esto es un ataque de los clones 1,0
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
Yo es que para leer un artículo de mierda escrito con Chatgpt, mejor le digo a mi chatgpt que me hable de cosas interesantes para mí
#7 bol *
Un texto puede estar vacío aunque esté lleno de palabras. Qué pérdida de tiempo. El Creador, el Fundador, aquel que vio una esperanza en el desierto…joer con los egos. Lo peor es que se lo creen!!!
jonolulu #2 jonolulu
"Le pregunté eso a mi perfil de ChatGPT"

En fin
Connect #5 Connect
Si que es cierto que lo de los baneos al retirarse Gallir, subió mucho. Incluso para comentarios irrelevantes con la comunidad.

De todas maneras cuando un proyecto depende mucho de su creador, su recorrido se limita. Y tanto Sony como Apple sobrevivieron a sus fundadores. Pero porque se hizo una buena transición. En meneame no, principalmente porque uno de los accionistas pensó que podría convertir esto en su propia red social... de derechas. Y trató de echar a todo el que no comulgara con su idea. Al final acabó marchando él {0x1f600}
#6 Leon_Bocanegra
Otra vez el murciano dando porculo con su monotema?
