"Necesita tres profesores especiales en el aula, aunque hemos conocido que en el colegio hay un profesor AL y un PT, solo haría falta contratar a uno, un PTIS. Necesita cuidado permanente porque no come sola, no puede cambiarse ni nada. Nos hemos encontrado con que le toca ya ir al cole y la queremos llevar al colegio de aquí, pero todos han entrado menos ella. No la han admitido y la han metido en un colegio a 15 kilómetros de Frigiliana, en Los Llanos".