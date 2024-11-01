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Moreno Bonilla da el cante con un videoclip en la campaña andaluza y las redes no dan crédito: "Tu gestión no se tapa con una canción"

Moreno Bonilla da el cante con un videoclip en la campaña andaluza y las redes no dan crédito: "Tu gestión no se tapa con una canción"

Algunos tenían la certeza, otros lo sospechaban y, finalmente, este miércoles se ha confirmado que Juan Manuel Moreno Bonilla no tiene sentido del ridículo.

| etiquetas: moreno , bonilla , cante , videoclip , campaña , andalucía
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8 comentarios
7 2 1 K 135 ocio
#4 pirat
Puede hacer un dúo con mazón,
m&m...
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#5 cajadecartonmojada
#4 "y sólo tú... y sólo yo..."
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Malinke #7 Malinke
#4 un trio con Ayuso, por favor.
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#8 pirat
#7 genocida tour
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sat #6 sat
Qué puta vergüenza. No me quiero imaginar cómo deben sentirse las mujeres víctima de los errores de cribado y los familiares de las fallecidas. Asco máximo.
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ipanies #1 ipanies
Solo tiene que estar calladito hasta el lunes y ni eso... :palm:
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skaworld #3 skaworld *
Ostia que jodido... xD

Espero que esto abra la veda autonómica y todos se lancen a componer, que las elecciones se conviertan en una suerte de "la voz" pero con mas caspa si cabe, una tormenta de mal gusto que no seamos capaces ni de concebir, que podamos disfrutar de Ayuso hardcore trap, Clavijo Epic Metalpaco, Garcia Paje powerpop, Illa Rudeboy, Rueda pandereteiro...
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mikeoptiko #2 mikeoptiko
Vergüenza ajena over 9000
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menéame