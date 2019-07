¿Y si la moratoria de Madrid Central no fuera una torpeza del Ayuntamiento, sino una acción calculada?

La única respuesta lógica que se me ocurre es que todo es un paripé. Es un teatro de cara a los votantes poco motivados a los que se engañó prometiendo algo irrealizable. Esta es una estrategia habitual del PP que le ha funcionado muy bien en los casos del IVA, el aborto o los fumadores. Nunca ha habido intención de acabar con Madrid Central, saben que la UE nos crujiría a multas. Los recursos judiciales son la coartada necesaria para decir: "Ey, yo cumplí mi promesa, pero los jueces no me dejaron". En cuatro años ya pocos se acordarán.