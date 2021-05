MOOSE, un medio descabellado sistema de escape hinchable para emergencias en el espacio

Andando por YouTube me he encontrado el vídeo What Would Happen if You Skydived off the ISS? en el que te cuentan lo que pasaría si saltaras de la Estación Espacial Internacional. El vídeo no es gran cosa, aparte de que usa unos gráficos que tienen poco que ver con la realidad. Básicamente dice que sin unos motores que te frenaran te quedarías en la misma órbita que la EEI aunque con el tiempo irías perdiendo velocidad por el rozamiento con la atmósfera.