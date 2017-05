Montoro ata las manos a València y no le dejará libertad para usar el superávit

La previsión que maneja el Ayuntamiento de València es que el curso 2017 también tendrá un balance positivo. Pero todo invita a pensar que el superávit no servirá más que para certificar que los actuales gestores del consistorio valenciano hacen un uso correcto del dinero público, cuadran las cuentas y no incurren en déficits. Un premio poco más que simbólico ya que no podrán usar ese dinero como ellos desean.