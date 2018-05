Montoro anula el ajuste que 'hurtó' 40.000 millones a las CCAA

Hacienda decide no aplicar el principio de lealtad institucional para evitar que la subida del Impuesto de Hidrocarburos no llegue a las autonomías.El Ministerio de Hacienda no solo ha utilizado los Presupuestos de 2018 para dejar sentada su voluntad de dar una solución definitiva al problema de la deuda autonómica acumulada por decenas de millones de euros durante la crisis, también ha dejado alguna que otra pista sobre por dónde podría ir esa solución.