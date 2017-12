La monstruosa naturaleza sexual de los hombres y el escándalo

Después de varias semanas de destape de escándalos de abuso, los hombres se han vuelto, literalmente, inverosímiles. Lo que cualquier hombre pueda decir sobre la política de género y cómo trata a las mujeres son fenómenos separados y no tienen relación entre sí. Sean liberales o conservadoras, feministas o misóginas, lúcidas o incultas, actuales o anácronicas, estén en Fox News o en The New Republic, las opiniones expresadas por un hombre no se relacionan de ningún modo con su comportamiento.