La monserga de la titulación obligatoria en los periodistas

"El significado de 'intrusismo' es preciso: 'ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello' (DRAE). Y con ese significado, utilizar esa palabra con respecto al ejercicio del periodismo es incorrecto, ya que no existe autorización previa. Podríamos hablar de 'intrusismo' una vez que estuviera en vigor una norma que obligue a una acreditación y colegiación previas para ejercer el periodismo, como existe, por ejemplo, en la medicina y en algunos ámbitos de la abogacía. Pero no existe esa norma".