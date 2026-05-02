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Las monjas que evitan la desaparición del conejo gigante español: "Hay gente que se burla"
También han sufrido varios momentos incómodos: "Unas monjas cuidando conejos, hay gente que se burla", señala esta religiosa.Tienen 20 hembras y 67 machos.
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