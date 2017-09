Una monja con motosierra sorprende a Miami tras el huracán Irma

El huracán Irma nos ha dejado imágenes de todo tipo, especialmente dramáticas. Pero eso no quita para que también veamos el lado más amable de la vida encarnado en los cientos de miles de personas que están poniendo su voluntad y su esfuerzo en reconstruir las zonas afectadas. Una de esas personas es la hermana Margaret Ann, una monja que, vestida con su hábito, no dudó en salir a la calle y colaborar en su limpieza. Como los troncos de los árboles caídos ponían en riesgo a la comunidad no dudó en sacar su motosierra.