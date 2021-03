Monica Oltra se escuda en una sentencia de abusos que no cuestiona a su conselleria

Oltra dice sentirse perseguida por el distinto trato que se da a este caso respecto a otros de abusos . Oltra considera que "se responsabiliza a las mujeres y a las familias de hechos que no son su responsabilidad" y se escuda en la sentencia del caso Monteolivete, en la que no se menciona en ningún caso ni la Conselleria de Igualdad, algo que sí sucede en la que afecta a su expareja, donde la Sala reprocha a Igualdad una investigación paralela, no creer a la víctima cuando debían protegerla y señala que se actuó con hostilidad hacia la menor.