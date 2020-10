Mónica García: “Con lo que se gasta Ayuso en el hospital de pandemias tendríamos rastreadores para dos años”

“El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está preparado para gobernar”. La médico y líder de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, tiene claro que el PP no puede “gobernar la gestión pública, entre otras cosas, porque ideológicamente la rechaza de plano”. Y es que, “aun haciendo trampas” a la hora de notificar los datos de covid-19, afirma, la región “tiene unas cifras que son muy preocupantes”. Esto se debe, por ejemplo, a la falta de rastreadores y a no reforzar la Atención Primaria.