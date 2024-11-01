Mónica García destina más de 100.000 euros en derivar a una clínica privada en Málaga los abortos de Melilla

El Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García ha adjudicado dos contratos a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. Las pacientes son derivadas a la sanidad privada desde el INGESA, organismo dependiente del propio Ministerio. En concreto, se han formalizado dos contratos. El primero, por valor de 86.156,16 euros, para interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación y 18.806,54 para los practicados a partir de esa semana.