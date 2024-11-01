Monegros Desert Festival hace negocio del colonialismo israelí y mantiene su vinculación con KKR

La próxima edición del Monegros Desert Festival, prevista para el 25 de julio, vuelve a estar marcada por las críticas al fondo proisraelí KKR —presente en su estructura empresarial— y por la inclusión de varios DJs israelíes en su programación. Colectivos comprometidos con la causa palestina denuncian esta decisión como un nuevo episodio de complicidad con el colonialismo sionista, sostenido por prácticas genocidas y un régimen de apartheid contra la población nativa.
| etiquetas: monegros desert festival , negocio , colonialismo israeli , sionismo , kkr
Existen muchos eventos donde pinchan techno que no están manchados de sangre.
Cada vez que leo noticias así pienso que esa gente justificaría el 11-M porque Aznar nos metió en la guerra de Irak, como si todos los españoles lo hubiéramos apoyado.
Estoy a favor de la exclusión de representantes nacionales o de selecciones nacionales en eventos mundiales, pero no en el boicot a particulares, sean artistas, sean deportistas, sean intelectuales o sean lo que sean sólo por su nacionalidad. Una selección representa a un país, un individuo particular no.
Entiendo que si no lo hacen, es porque están de acuerdo en la invasión de 3 países y bombardeos a hospitales, escuelas.. gente inocente..