edición general
28 meneos
27 clics
Monegros Desert Festival hace negocio del colonialismo israelí y mantiene su vinculación con KKR

Monegros Desert Festival hace negocio del colonialismo israelí y mantiene su vinculación con KKR

La próxima edición del Monegros Desert Festival, prevista para el 25 de julio, vuelve a estar marcada por las críticas al fondo proisraelí KKR —presente en su estructura empresarial— y por la inclusión de varios DJs israelíes en su programación. Colectivos comprometidos con la causa palestina denuncian esta decisión como un nuevo episodio de complicidad con el colonialismo sionista, sostenido por prácticas genocidas y un régimen de apartheid contra la población nativa.

| etiquetas: monegros desert festival , negocio , colonialismo israeli , sionismo , kkr
23 5 0 K 292 actualidad
7 comentarios
23 5 0 K 292 actualidad
freeclimb #1 freeclimb *
Boikot Monegros Desert festival, Boikot Israel  media
6 K 106
#5 JanSolo
Pues otro año mas que no vamos. Lo siento por mis colegas de Cáceres pero se que opinan como yo. Nos iremos de acampada a otro sitio y listo.
3 K 64
#3 mcfgdbbn3 *
Que les den, antes me quedo en la puerta de una farmacia que dando dinero a los que bombardean una escuela con 160 niñas... y por mostrar solo el caso más reciente.

Existen muchos eventos donde pinchan techno que no están manchados de sangre.
2 K 50
#2 LunaTiko
Que se quede desierto el desierto. SIguiente festival.
2 K 38
#4 Albarkas
Joder, se han quedado con todos...
0 K 19
strike5000 #6 strike5000 *
"y por la inclusión de varios DJs israelíes en su programación"

Cada vez que leo noticias así pienso que esa gente justificaría el 11-M porque Aznar nos metió en la guerra de Irak, como si todos los españoles lo hubiéramos apoyado.

Estoy a favor de la exclusión de representantes nacionales o de selecciones nacionales en eventos mundiales, pero no en el boicot a particulares, sean artistas, sean deportistas, sean intelectuales o sean lo que sean sólo por su nacionalidad. Una selección representa a un país, un individuo particular no.
0 K 11
freeclimb #7 freeclimb *
#6 Estos artistas lo tienen fácil: Se pueden posicionar en contra del genocidio de su país.

Entiendo que si no lo hacen, es porque están de acuerdo en la invasión de 3 países y bombardeos a hospitales, escuelas.. gente inocente..
1 K 39

menéame