Monegros Desert Festival hace negocio del colonialismo israelí y mantiene su vinculación con KKR

La próxima edición del Monegros Desert Festival, prevista para el 25 de julio, vuelve a estar marcada por las críticas al fondo proisraelí KKR —presente en su estructura empresarial— y por la inclusión de varios DJs israelíes en su programación. Colectivos comprometidos con la causa palestina denuncian esta decisión como un nuevo episodio de complicidad con el colonialismo sionista, sostenido por prácticas genocidas y un régimen de apartheid contra la población nativa.