El incidente, que no es nada habitual en La Moncloa, se produjo en la zona sur, en las proximidades del espacio donde suelen aparcar su vehículo los funcionarios. Fuentes de Moncloa no ofrecen datos sobre si el intruso fue detenido o solo identificado. Aseguran que las Fuerzas de Seguridad del Estado han declarado lo sucedido como "secreto" y que no van a facilitar ningún detalle más.