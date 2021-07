Mohamed, el marino que no se siente un héroe aún salvando una vida

Mohamed Mohamed, vecino de Benzú (Ceuta) y trabajador de Amgevicesa, reconoce que no es la primera vez que ayuda a alguien que se estaba ahogando. “Estaba en mi ronda y haciendo mi trabajo como siempre cuando yendo para la otra parte de la playa he visto a una familia alertada porque había una mujer que se estaba ahogando. De repente, me quité la ropa y salí corriendo para salvarla. En el agua ya, ella me agarró mucho por la espalda porque tenía miedo de ahogarse, pero a gracias a Dios al momento me presenté yo y pude ayudarla a salir"