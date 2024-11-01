Moeve y Galp negocian fusionar sus negocios de refino y distribución de combustible para competir por el liderazgo petrolero ibérico

Moeve y Galp han firmado un acuerdo no vinculante para la integración de sus negocios de refino y distribución con el fin de crear dos grandes plataformas energéticas en la península ibérica. IndustrialCo se centrará en refino, química y combustibles bajos en carbono, controlada por los accionistas de Moeve, mientras que RetailCo unificará sus redes de gasolineras, con gestión compartida. La operación busca aumentar escala, atraer inversión, impulsar la transición energética y reforzar la competitividad y seguridad del sistema energético