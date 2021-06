La solicitud está basada en el ensayo de fase 2/3 de mRNA-1273 en adolescentes de entre 12 y 17 años en EE.UU.. La eficacia de la vacuna de #moderna en los casi 2.500 adolescentes que participaron fue del 100%. Estos datos se obtuvieron con la misma definición de casos que en el ensayo COVE de fase 3 en adultos publicado en The New England Journal of Medicine