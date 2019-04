La moderación o el fantasma de las navidades pasadas - Cierzo Digital

He visto a Gaspar Llamazares dejarse llevar por los cantos de sirena de la prensa influyente que decide quién es o quién no es responsable /moderado / con sentido común. Quien es moderno y quien es rancio. Y sobre todo, qué es lo que tiene que hacer la izquierda, que es, por supuesto, apoyar siempre al PSOE, haga lo que haga. [...] Lo hemos vuelto a vivir con Errejón. Hemos oído cosas como responsable, moderado, sentido común, no está contra el PSOE, es moderno, no como el rancio, radical, malcarado, antiguo del otro…