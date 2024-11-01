Adva Lavie, de 28 años, también conocida como Mia Ventura, está acusada de utilizar aplicaciones de citas entre 2023 y 2025 para entablar relaciones con hombres mayores adinerados y mujeres más jóvenes en Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills, antes de allanar sus viviendas, según informa KTLA. Via x.com/AdameMedia/status/2036874051231375778/
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Los israelíes robarían dinero en efectivo, oro y artículos de marca, tal como se les entrena en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esto queda demostrado por innumerables vídeos (publicados por las propias FDI) y por los medios de comunicación israelíes. x.com/AdameMedia/status/2036874051231375778/
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