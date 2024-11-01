edición general
1 meneos
21 clics

La modelo israelí de OnlyFans arrestada por robar a hombres mayores en apps de citas

Adva Lavie, de 28 años, también conocida como Mia Ventura, está acusada de utilizar aplicaciones de citas entre 2023 y 2025 para entablar relaciones con hombres mayores adinerados y mujeres más jóvenes en Westlake Village, West Hollywood, Los Ángeles y Beverly Hills, antes de allanar sus viviendas, según informa KTLA. Via x.com/AdameMedia/status/2036874051231375778/ [eng]

| etiquetas: curiosidades , amor , citas , israel
1 0 1 K 3 ocio
3 comentarios
1 0 1 K 3 ocio
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Via: La famosa modelo israelí de ONLYFANS, Adva Lavie, se registró en aplicaciones de citas estadounidenses y engañó a hombres mayores haciéndoles creer que buscaba compañía, para así poder entrar en sus casas y robarles.

Los israelíes robarían dinero en efectivo, oro y artículos de marca, tal como se les entrena en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Esto queda demostrado por innumerables vídeos (publicados por las propias FDI) y por los medios de comunicación israelíes. x.com/AdameMedia/status/2036874051231375778/
0 K 13
emmett_brown #3 emmett_brown *
Cuando buscas noticias con "Israel" "judio" "hebreo" y subes LO QUE SALGA.

NPCtepersigue
0 K 12
Kleshk #2 Kleshk
Esos hombres mayores se los prometieron hace más de 2000 años
0 K 10

menéame