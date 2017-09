Moda sostenible, ¿una tendencia pasajera o la elegancia del siglo XXI?

a moda es cada vez más rápida. Si antes el ciclo de vida de una prenda era, como poco, de una temporada, ahora la blusa de volantes y rayas que compraste al principio de la estación podría no ser lo más actual en solo dos semanas. Esta velocidad, impuesta por el modo en que consumimos (casi) todo lo que nos rodea, ha aumentado con el auge de las redes sociales y la proliferación de la compra online. No queremos esperar para tener nuestras prendas y no queremos renovar nuestro armario dos veces al año. La producción se acelera tanto que...