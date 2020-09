Moción de supervivencia en Madrid

"Todos". No dijo muchos, bastantes o la mayoría, sino "todos los niños se van a contagiar a lo largo del curso". Cuando dijo esto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no estaba diciendo solo un disparate: seguramente estaba definiendo una estrategia ante el coronavirus. La misma a la que se apuntaron Trump, Bolsonaro y Johnson: la transmisión comunitaria para no detener la economía y alcanzar la conocida como "inmunidad de rebaño". Es una estrategia fracasada que ha tenido un altísimo coste en vidas y que podrían tener...