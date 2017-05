Moción de censura a Rajoy: hablar o no hablar, esa es la cuestión

En el PP algunos creen que debe dar la cara y responder a Pablo Iglesias y otros piensan que es mejor no desgastar su imagen.Algunos dirigentes conservadores creen que sería raro que su jefe no lo hiciera cuando él va pidiendo "valentía" al president de la Generalitat,Carles Puigdemont,para que acuda a las Cortes a presentar su propuesta independentista..hay quien piensa que sería mejor que lo hiciera el portavoz,Rafael Hernando, o la vicepresidenta,Soraya Sáenz de Santamaría.Para no desgastar la imagen de Rajoy.Sobre todo a nivel internacional