Moción de censura (Opinión)

¿Moción de censura? Poco me parece. Si existiera en España,que no existe,lo que yo propondría sería un impeachment,un juicio para la destitución de Mariano Rajoy. ¿Cómo puede seguir gobernándonos un tipo que lidera un partido gangrenado por decenas de casos de corrupción,un partido considerado por varios jueces como una presunta organización criminal dedicada al saqueo?.. Quiero ver a PSOE y Unidos Podemos proclamando en el Parlamento que estamos hartos de que nos roben. Dejando claro que dos tercios de los españoles no votamos a Rajoy.