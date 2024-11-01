Mitos y verdades del Acuerdo Sykes-Picot (1916)

Es interesante recordar que después de más de un siglo seguimos teniendo una percepción, aunque no fraudulenta, si errada del secreto Acuerdo Sykes-Picot de 16 de mayo de 1916, entre británicos y franceses. A decir de refutados estudiosos culpar exclusivamente a Sykes-Picot de la división de Medio Oriente es un engaño histórico peligroso. Una lección de historia: Sykes-Picot no estableció -repito, no estableció- las fronteras del Medio Oriente moderno.