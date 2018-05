Mitos y realidades sobre las dietas sin gluten y la enfermedad celiaca

Hasta hace unos pocos años la dieta sin gluten era patrimonio exclusivo de aquellas personas con enfermedad celiaca. Se trataba, y hasta cierto punto se sigue tratando, de una enfermedad poco conocida por aquellos que no la padecían o que no tenían familiares o allegados cercanos que la padecieran. Y si no se conocía bien la enfermedad, mucho menos se conocían bien las características del único tratamiento válido de la enfermedad celiaca: la dieta sin gluten.