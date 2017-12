Mitos modernos en oftalmología: por un cuidado efectivo de nuestra vista

Hace unas semanas encargué unas gafas de esas que ya a cierta edad debemos cambiar casi cada año por el aumento de la presbicia. Me ofrecieron unas buenas buenísimas de la muerte, con todo el pack: cristales reducidos, antirreflejantes y, por supuesto, con el famoso filtro de la luz azul para trabajar con el ordenador. Curiosamente, esa misma tarde pude acudir a una charla científica donde se me informó de que, prácticamente, esos filtros son un mito y no tienen el respaldo ni de la ciencia ni de la Sociedad Española de Oftalmología.