Mito sobre por qué no se te levanta para la segunda ronda reventado por una nueva investigación (ENG)

Es posible que se haya preguntado (o no) por qué los hombres no pueden volver a tener relaciones sexuales inmediatamente después de tener relaciones sexuales, mientras que las mujeres no tienen este problema.

Bueno, incluso si está en la categoría de "no interesado", hay suficientes personas que están interesadas en que se hayan desarrollado teorías y se hayan vendido productos que prometen reducir el tiempo al mínimo. Resulta que todo el mundo tiene prisa.