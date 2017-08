El mito de la sangre dulce: por qué los mosquitos pican a unas personas y a otras no

No falla. Te levantas por la mañana y los mosquitos te han dejado hecho un cuadro mientras que tu pareja o tus amigos no tienen ni una picadura. Eso es que tienes la sangre dulce, dice la abuela. ¿Qué hay de cierto en esta frase? y, aún más importante ¿por qué los mosquitos siempre la toman contigo? En realidad los mosquitos no ansían tu sangre por el azúcar que pueda tener, sino por las proteínas. Las hembras, que son las únicas que pican, necesitan de ese aporte proteínico para madurar los huevos que incuban en su abdomen.