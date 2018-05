El mito del cerebro reptiliano

MacLean sugirió esta idea en los años sesenta del siglo XX y la desarrolló en su libro The Triune Brain in Evolution (1990). Para MacLean nuestro cráneo no aloja un cerebro sino tres, son el complejo reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. La idea del cerebro triúnico es considerada una patochada por todos los neurocientíficos pero, en particular, por los que más tienen que decir al respecto: los que investigan la neuroanatomía comparada. El modelo del cerebro triuno es simplemente un modelo erróneo, sencillo y fácil.