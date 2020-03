Mitigación de riesgos en oficinas con respecto al COVID-19

Bueno, supongo que igual que yo, muchos de vosotros trabajaréis en una oficina. Existen numerosas recomendaciones de carácter individual, como no darse la mano, lavarse las manos bien y de forma muy frecuente, no tocarse la cara, evitar estornudar sobre las manos, y cubriéndose con el codo, etc. Una de las referencias que he incluído [4] contiene más información útil para las empresas al respecto. Sin embargo, existen otros riesgos que no parecen haberse mencionado, y que las empresas pueden mitigar sin costes muy elevados. Hablemos de ellos.