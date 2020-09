La mitad del universo estaba perdido ... hasta ahora  

Hasta hace poco, la mitad del universo estaba perdido, o escondido, o no había sido detectado. Y no estoy hablando de la materia oscura o de la energía oscura que constituyen el 27 y el 68 por ciento del universo respectivamente. Me refiero a la materia ordinaria que nos compone a ti y a mí, a los planetas, estrellas, nebulosas y a básicamente todo lo que puedes ver. Y ya que la mayoría de estas cosas están hechas de protones y neutrones que son formas de bariones, esto se conoce como el problema de bariones faltantes.