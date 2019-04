La mitad de los trabajadores sociales de la Violencia de Género en Andalucía no están colegiados

De los trabajadores sociales de las Unidades de Violencia de Género que emiten informes para los juzgados en Andalucía,la mitad no están colegiados. En cuanto a los psicólogos un 40% no lo está. La obligación de colegiación la marca la ley pero la Junta intentó exonerar de este incumplimiento a ese personal. Una petición datos de Vox en creó en su momento mucha polémica.Francisco Serrano manifiesta ahora que los datos de la Consejería «nos dan la razón» y el PSOE colocaba en esos puestos de enorme responsabilidad a personal no cualificado.