La mitad de las empresas de bicicletas sin base fija de Madrid fracasan antes de arrancar

Madrid tenía que llegar a septiembre con 1.950 nuevas bicicletas eléctricas de alquiler sin base fija disponibles para los habitantes. 1.000 de ellas dentro de la M-30 y el resto en el exterior. Un número idéntico tenía que estar listo para noviembre. No ha sido así. De las seis empresas que recibieron autorización municipal, tres han incumplido el plazo y ello supone la revocación de la licencia. Solo tres (la pública BiciMAD Go, Movi y Movo) están operativas. Las otras tres, Goto Global, Ride on y Brikty, han pinchado antes de arrancar.