El misterioso accidente mortal del F-35: por qué peligra el mayor secreto militar de EEUU

Un F-35A, el caza más avanzado de EEUU, se ha estrellado esta semana en Japón. Aún no se han encontrado todos los restos del aparato ni al piloto, y eso es un serio problema para EEUU. Personas de gran influencia como el estadounidense John Moore, experto miembro del Comité del Senado para Asuntos Internacionales, no ha tenido ningún reparo en afirmar que "no hay un precio demasiado alto en este mundo que China y Rusia no puedan pagar para hacerse con el F-35 perdido por Japón, si son capaces". El asunto es serio.