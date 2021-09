La misteriosa desaparición de una menor en Mallorca que asusta al Gobierno insular

Este septiembre la Policía Nacional ha detenido a 17 personas en Palma de Mallorca vinculadas a una red de prostitución de menores en las que había jóvenes tuteladas por el Consell de Mallorca. Las menores se prostituían a cambio de dinero, drogas, regalos como móviles, zapatos o bolsos, etc. La noticia no ha sorprendido a nadie. La menor se fugó del centro Santa María del Cami hace un año y un mes, sin embargo no es hasta ahora cuando se ha publicado su foto ¿Por qué no antes?