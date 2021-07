El misterio del pueblo con más coches eléctricos de España: "Es un paraíso fiscal"

Patones es el municipio con más coches eléctricos sobre el total de los turismos censados de España: el 17% de los vehículos registrados tiene distintivo cero (eléctricos o híbridos con autonomía eléctrica). La diferencia con otros lugares del país es abismal. En Madrid, por ejemplo, el número de vehículos no contaminantes no llega al 0,7% del total del parque y la media nacional apenas alcanza el 0,4%. Pero los vecinos de Patones no se lo terminan de creer.