En mí mismo como en un país extranjero

"Leí el primero de los cuentos de esta selección, Historia del endemoniado Pacheco, de Jan Potocki, en una cama de hotel en Bilbao. Contiene un par de escenas muy desagradables que me provocaron una pesadilla (sensible que es uno). Una de las cosas buenas de escribir es que hasta de las pesadillas puedes sacar algo bueno. Ese mal sueño me inspiró un cuento, así que un cuento inspiró una pesadilla que inspiró otro cuento que, quién sabe, a lo mejor un día (o una noche) le provocará otra pesadilla a alguien."