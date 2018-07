Misioneros alcanzan tribus "escondidas" desde hace 500 años  

En los últimos seis años, la misión Final Frontiers ha ministrado a los indios Tolupan, de Honduras. Ellos son considerados el último "grupo de no alcanzados" en aquel país. Varias organizaciones cristianas ya intentaron llevar el evangelio a ellos, pero las aldeas más remotas en las montañas permanecían ajenas al mundo moderno. Algunos consiguen comunicarse en la lengua de los blancos, pero en las aldeas remotas no hay nadie. Aunque las personas de la aldea no le pidieron nada, se hizo evidente para Nelms que necesitaban comida, ropa, machetes