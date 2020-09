Mis recuerdos del 4 de septiembre de 1970

El 4 de septiembre de 1970 fue un domingo normal en mi casa, mis padres no estaban optimistas. Mi papá se fue a dormir la siesta, mi mamá a remendar ropa. Empezaron los recuentos a media tarde, Allende ganaba, por poquito; pero ganaba en todas partes. Fui a la plaza Almagro, que era como salir al patio de la casa. había un señor de cierta edad con una radio a pilas escuchando resultados, me acerqué y le dije va ganando Allende. ¿Qué sabes? , me preguntó. Yo le respondí que mi papá dice que ganamos porque Allende está ganando en los barrios de