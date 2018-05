Mis genitales huelen mal, ¿hay algún desodorante?

Si tu zona genital te huele de manera distinta a la habitual lo que tienes que hacer es ir al médico porque el olor es el primer síntoma de problemas de hongos en la vagina. Los espays para la higiene íntima no te los recomiendo porque suelen causar irritaciones y esta zona tiene sus propias defensas que no conviene desequilibrar. Si no tienes ninguna infección, el olor de tu vulva es agradable.