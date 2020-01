¿Por qué mis amigos me caen mal aunque sean mis amigos?

Hannah, Jessa, Shoshanna y Marnie no se aguantaban, pero seguían siendo amigas. Ver a estas chicas, las protagonistas de «Girls», a lo largo de los capítulos de la serie manteniendo una amistad a veces resultaba casi irrisorio. ¿Por qué aquellas chicas veinteañeras, que vivían en Nueva York, tenían una vida entretenida y conocían a infinidad de personas, se empeñaban en estar juntas si claramente no se caían bien? Y es que, dejar ir a las personas con las que hemos tenido una amistad no es nada fácil.